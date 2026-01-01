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Akina Minami
Akina Minami
Kinoafisha
Persons
Akina Minami
Akina Minami
Akina Minami
Date of Birth
15 May 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Voice actor
,
Fantasy hero
,
Dramatic actor
Popular Films
6.7
Colorful
(2010)
Filmography
Genre
All
Animation
Anime
Detective
Drama
Fantasy
Year
All
2010
All
1
Films
1
Actor
1
6.7
Colorful
Karafuru
Animation, Fantasy, Drama, Detective, Anime
2010, Japan
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