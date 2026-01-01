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Akina Minami Akina Minami
Kinoafisha Persons Akina Minami

Akina Minami

Akina Minami

Date of Birth
15 May 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Voice actor, Fantasy hero, Dramatic actor

Popular Films

Colorful 6.7
Colorful (2010)

Filmography

Genre
Year
Colorful 6.7
Colorful Karafuru
Animation, Fantasy, Drama, Detective, Anime 2010, Japan
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