Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Адам Кокберн
Adam Cockburn
Киноафиша
Персоны
Адам Кокберн
Адам Кокберн
Adam Cockburn
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Фантастический герой
Популярные фильмы
6.7
Безумный Макс 3: Под куполом грома
(1985)
Фильмография Адам Кокберн
Жанр
Все
Боевик
Приключения
Фантастика
Год
Все
1985
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.7
Безумный Макс 3: Под куполом грома
Mad Max Beyond Thunderdome
боевик, приключения, фантастика
1985, США / Австралия
Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали
«Грозовой перевал» — только начало: в 2026 году выйдет 3 экранизации культовых книг
Этот сериал даже лучше «Игры престолов»: здесь даже финал не подкачал
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667