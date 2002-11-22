Оповещения от Киноафиши
Адель Джергенс Adele Jergens
Дата рождения
1 января 1922
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
22 ноября 2002
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Леди из хора 6.4
Леди из хора (1948)

Фильмография Адель Джергенс

Жанр
Год
Леди из хора 6.4
Леди из хора Ladies of the Chorus
мюзикл 1948, США
