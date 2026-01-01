Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Аркади
Alexandre Arcady
Киноафиша
Персоны
Александр Аркади
Александр Аркади
Alexandre Arcady
Дата рождения
17 марта 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.6
Светлый мальчик из Касбы
(2023)
6.6
Это так вкусно!
(2025)
5.7
Для Саши
(1991)
Фильмография Александр Аркади
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2023
1991
Все
3
Фильмы
3
Продюсер
2
Режиссер
2
Сценарист
2
6.6
Это так вкусно!
Moi qui t'aimais
биография, драма, мелодрама
2025, Франция
Смотреть трейлер
6.6
Светлый мальчик из Касбы
Le petit blond de la casbah
биография, комедия, драма
2023, Франция / Тунис
5.7
Для Саши
Pour Sacha
военный, мелодрама, драма
1991, Франция
