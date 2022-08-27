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Лесли Мегахи
Leslie Megahey
Киноафиша
Персоны
Лесли Мегахи
Лесли Мегахи
Leslie Megahey
Дата рождения
22 декабря 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
27 августа 2022
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.1
Планета Земля
(2007)
6.6
Час свиньи
(1993)
Фильмография Лесли Мегахи
7.1
Планета Земля
Earth / Unsere Erde
документальный
2007, Германия / Великобритания
6.6
Час свиньи
The Hour of the Pig / The Advocate
детектив, триллер, драма
1993, Великобритания
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