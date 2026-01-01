Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маркус Гилберт
Marcus Gilbert
Киноафиша
Персоны
Маркус Гилберт
Маркус Гилберт
Marcus Gilbert
Дата рождения
29 июля 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
7.8
Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
(1992)
6.6
Рэмбо 3
(1988)
5.8
Дальнобой без тормозов
(2008)
Фильмография Маркус Гилберт
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2008
1992
1988
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.8
Дальнобой без тормозов
Freebird
комедия
2008, Великобритания
7.8
Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
Army of Darkness
боевик, приключения, ужасы, комедия
1992, США
6.6
Рэмбо 3
Rambo III
боевик, триллер, драма, приключения
1988, США
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667