О персоне
Фильмография
Мария Кержкова
Maria Kierzkowa
Мария Кержкова
Мария Кержкова
Maria Kierzkowa
Дата рождения
7 декабря 1896
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
19 ноября 1964
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Зимние сумерки
(1957)
5.9
История жёлтой туфельки
(1961)
Фильмография Мария Кержкова
Жанр
Все
Драма
Исторический
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1961
1957
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.9
История жёлтой туфельки
Historia zóltej cizemki
семейный, фэнтези, исторический
1961, Польша
6.6
Зимние сумерки
Zimowy zmierzch
драма
1957, Польша
