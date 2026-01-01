Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Пола Прентисс
Награды
Награды и номинации Пола Прентисс
Paula Prentiss
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Фильмография
Награды
Награды и номинации Пола Прентисс
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Номинант
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