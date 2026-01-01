Оповещения от Киноафиши
Алекс Коллс
Alex Colls
Алекс Коллс
Алекс Коллс
Alex Colls
Карьера
Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.7
Любимчики в поисках радуги
(2014)
6.2
Любимчики
(2010)
Фильмография Алекс Коллс
Жанр
Все
Анимация
Год
Все
2014
2010
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Продюсер
2
Актер
1
6.7
Любимчики в поисках радуги
La Tropa de Trapo en la selva del arcoiris
анимация
2014, Испания
Смотреть трейлер
6.2
Любимчики
La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol
анимация
2010, Испания
