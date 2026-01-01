Menu
Alex Colls
Alex Colls
Alex Colls
Alex Colls
Alex Colls
Occupation
Producer, Director
Actor type
Voice actor
Popular Films
6.7
La Tropa de Trapo en la selva del arcoiris
(2014)
6.2
The Nutcrackers
(2010)
Filmography
Genre
All
Animation
Year
All
2014
2010
All
2
Films
2
Director
2
Producer
2
Actor
1
6.7
La Tropa de Trapo en la selva del arcoiris
La Tropa de Trapo en la selva del arcoiris
Animation
2014, Spain
Watch trailer
6.2
The Nutcrackers
La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol
Animation
2010, Spain
