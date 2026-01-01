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Фильмография
Элена Фуриасе
Elena Furiase
Киноафиша
Персоны
Элена Фуриасе
Элена Фуриасе
Elena Furiase
Дата рождения
9 марта 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Черная лагуна
(2007)
7.0
Цветы для Антонио
(2025)
6.2
Грань
(2010)
Фильмография Элена Фуриасе
6
Майорка Конфиденциальная
Mallorca Confidencial
2026, Испания
7
Цветы для Антонио
Flores para Antonio
документальный
2025, Испания
6.3
Грань
Cruzando el limite
драма, триллер
2010, Испания
7.9
Черная лагуна
драма, триллер, детектив
2007, Испания
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