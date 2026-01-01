Оповещения от Киноафиши
Агнес Эйрс
Agnes Ayres
Агнес Эйрс
Агнес Эйрс
Agnes Ayres
Дата рождения
4 апреля 1898
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
25 декабря 1940
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.8
Загубленные в море
(1937)
6.7
Сын шейха
(1926)
5.8
Шейх
(1921)
Фильмография Агнес Эйрс
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Приключения
Год
Все
1937
1926
1921
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.8
Загубленные в море
Souls at Sea
боевик, приключения, исторический
1937, США
6.7
Сын шейха
The Son of the Sheik
драма, приключения
1926, США
5.8
Шейх
The Sheik
драма
1921, США
