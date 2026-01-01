Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Агнес Эйрс Agnes Ayres
Киноафиша Персоны Агнес Эйрс

Агнес Эйрс

Agnes Ayres

Дата рождения
4 апреля 1898
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
25 декабря 1940
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Загубленные в море 6.8
Загубленные в море (1937)
Сын шейха 6.7
Сын шейха (1926)
Шейх 5.8
Шейх (1921)

Фильмография Агнес Эйрс

Жанр
Год
Загубленные в море 6.8
Загубленные в море Souls at Sea
боевик, приключения, исторический 1937, США
Сын шейха 6.7
Сын шейха The Son of the Sheik
драма, приключения 1926, США
Шейх 5.8
Шейх The Sheik
драма 1921, США
Билеты
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер
«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше