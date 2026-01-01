Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Masaki Kô Masaki Kô
Киноафиша Персоны Masaki Kô

Masaki Kô

Masaki Kô

Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр

Популярные фильмы

Босоногий Гэн 7.5
Босоногий Гэн (1983)

Фильмография Masaki Kô

Жанр
Год
Босоногий Гэн 7.5
Босоногий Гэн Hadashi no Gen
анимация, военный, драма, аниме 1983, Япония
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
Мышей на даче стало заметно меньше: вместо химии разложила в подвале и возле нор вот что
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше