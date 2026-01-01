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Фильмография
Masaki Kô
Masaki Kô
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Персоны
Masaki Kô
Masaki Kô
Masaki Kô
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Босоногий Гэн
(1983)
Фильмография Masaki Kô
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Военный
Драма
Год
Все
1983
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.5
Босоногий Гэн
Hadashi no Gen
анимация, военный, драма, аниме
1983, Япония
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