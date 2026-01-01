Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Флорин Сербан
Награды
Награды и номинации Флорин Сербан
Florin Serban
О персоне
Награды
Награды и номинации Флорин Сербан
Берлинале 2010
Гран-при жюри
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2015
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
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