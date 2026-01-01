Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мин Хый Хон
Min-heui Hong
Киноафиша
Персоны
Мин Хый Хон
Мин Хый Хон
Min-heui Hong
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Робинзон на луне
(2009)
6.6
Шеф-повар
(2007)
Фильмография Мин Хый Хон
8
Робинзон на луне
Kimssi pyoryugi
драма
2009, Южная Корея
6.6
Шеф-повар
Sik-gaek / Best Chef / Shikgaek
комедия, драма
2007, Южная Корея
Показать еще
Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
Кто тут мылся, брился и страдал: угадайте советский фильм по смешной сцене в ванной (тест)
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить