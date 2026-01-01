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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Натали Бриттон
Natalie Britton
Киноафиша
Персоны
Натали Бриттон
Натали Бриттон
Natalie Britton
Дата рождения
21 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.7
Щедрость Перье
(2009)
6.3
Самое время стать ирландкой
(2024)
6.2
Квантовый скачок
(2022)
Фильмография Натали Бриттон
5.5
Гувернантка
триллер
2025, Великобритания
6.3
Самое время стать ирландкой
'Tis the Season to Be Irish
мелодрама
2024, США / Ирландия
6.2
Квантовый скачок
фантастика
2022, США
4.7
В вине
In Vino
комедия, триллер
2017, США
6.7
Щедрость Перье
Perrier's Bounty
драма, комедия
2009, Великобритания / Ирландия
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