Мауро Манчини
Mauro Mancini
Мауро Манчини
Mauro Mancini
Дата рождения
26 мая 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.1
Урок любви
(2020)
4.3
Одноклассники по-итальянски
(2009)
Фильмография Мауро Манчини
6.1
Урок любви
Non odiare
драма
2020, Италия / Польша
4.3
Одноклассники по-итальянски
Feisbum
комедия
2009, Италия
