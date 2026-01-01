Mauro Mancini

Menu
Date of Birth
26 May 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

Non odiare 6.1
Non odiare (2020)
Feisbum 4.3
Feisbum (2009)

Filmography

Genre
Year
Drama 2020, Italy / Poland
Comedy 2009, Italy
