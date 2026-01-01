Mauro Mancini

Menu
Date of Birth
26 May 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
6.1
Non odiare
(2020)
4.3
Feisbum
(2009)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2020
2009
All
2
Films
2
Writer
1
Director
2
6.1
Non odiare
Non odiare
Drama
2020, Italy / Poland
4.3
Feisbum
Feisbum
Comedy
2009, Italy
