Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Миммо Калопрести
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Награды и номинации Миммо Калопрести
Mimmo Calopresti
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Награды
Награды и номинации Миммо Калопрести
Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
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