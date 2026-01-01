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Награды и номинации Миммо Калопрести

Mimmo Calopresti
Награды и номинации Миммо Калопрести
Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996 Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
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