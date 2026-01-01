Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марин Баттаггиа Marine Battaggia
Киноафиша Персоны Марин Баттаггиа

Марин Баттаггиа

Marine Battaggia

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Фильм-социализм 6.0
Фильм-социализм (2010)

Фильмография Марин Баттаггиа

Жанр
Год
Фильм-социализм 6
Фильм-социализм Socialisme
драма 2010, Франция / Швейцария
Смотреть трейлер
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше