О персоне
Фильмография
Мартин Кослек
Martin Kosleck
Мартин Кослек
Мартин Кослек
Martin Kosleck
Дата рождения
24 марта 1904
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
15 января 1994
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Иностранный корреспондент
(1940)
6.1
Поющий город
(1930)
Фильмография Мартин Кослек
7.5
Иностранный корреспондент
Foreign Correspondent
мелодрама, военный, триллер
1940, США
6.1
Поющий город
Die singende Stadt
мюзикл, мелодрама
1930, Германия
