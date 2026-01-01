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Мэгуми Уэно Megumi Ueno
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Мэгуми Уэно

Megumi Ueno

Дата рождения
15 июня 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Фантастический герой, Актёр ужасов, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Хируко гоблин 6.1
Хируко гоблин (1991)

Фильмография Мэгуми Уэно

Хируко гоблин 6.1
Хируко гоблин Yôkai hantâ: Hiruko
фантастика, ужасы, комедия 1991, Япония
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