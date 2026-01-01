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Мэгуми Уэно
Megumi Ueno
Киноафиша
Персоны
Мэгуми Уэно
Мэгуми Уэно
Megumi Ueno
Дата рождения
15 июня 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.1
Хируко гоблин
(1991)
Фильмография Мэгуми Уэно
6.1
Хируко гоблин
Yôkai hantâ: Hiruko
фантастика, ужасы, комедия
1991, Япония
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