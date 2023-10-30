Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Микаела Пиньятелли
Micaela Pignatelli
Микаела Пиньятелли
Микаела Пиньятелли
Micaela Pignatelli
Дата рождения
28 декабря 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
30 октября 2023
Место рождения
Неаполь, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.6
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю
(1982)
4.3
Последняя акула
(1981)
Фильмография Микаела Пиньятелли
7.6
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю
Io so che tu sai che io so
драма
1982, Италия
4.3
Последняя акула
L'ultimo squalo
ужасы
1981, Италия
