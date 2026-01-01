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Фильмография
Маргарет Эджинтон
Margaret Eginton
Киноафиша
Персоны
Маргарет Эджинтон
Маргарет Эджинтон
Margaret Eginton
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Запах женщины
(1992)
Фильмография Маргарет Эджинтон
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1992
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8
Запах женщины
Scent of a Woman
драма
1992, США
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