О персоне
Фильмография
Марсель Журне
Marcel Journet
Персоны
Персоны
Марсель Журне
Марсель Журне
Marcel Journet
Дата рождения
8 августа 1895
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
5 февраля 1973
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Письмо незнакомки
(1948)
Фильмография Марсель Журне
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1948
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8
Письмо незнакомки
Letter From An Unknown Woman
драма
1948, США
