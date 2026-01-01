Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марсель Журне Marcel Journet
Киноафиша Персоны Марсель Журне

Марсель Журне

Marcel Journet

Дата рождения
8 августа 1895
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
5 февраля 1973
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Письмо незнакомки 8.0
Письмо незнакомки (1948)

Фильмография Марсель Журне

Жанр
Год
Письмо незнакомки 8
Письмо незнакомки Letter From An Unknown Woman
драма 1948, США
95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше