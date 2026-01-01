Марсель Журне

95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu

Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс

Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»

Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)

«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат

Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад

«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы

Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?

Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь

«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»