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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Витторио Меццоджорно
Награды
Награды и номинации Витторио Меццоджорно
Vittorio Mezzogiorno
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Витторио Меццоджорно
Венецианский кинофестиваль 1991
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
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