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Луиз Плэтт Louise Platt
Киноафиша Персоны Луиз Плэтт

Луиз Плэтт

Louise Platt

Дата рождения
3 августа 1915
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
6 сентября 2003
Место рождения
Стамфорд, США

Популярные фильмы

Порождение севера 6.6
Порождение севера (1938)
Дилижанс 6.2
Дилижанс (1939)

Фильмография Луиз Плэтт

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Дилижанс 6.2
Дилижанс Stagecoach
мелодрама, боевик, драма, вестерн 1939, США
Порождение севера 6.6
Порождение севера Spawn of the North
боевик, комедия, драма 1938, США
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