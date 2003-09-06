Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Луиз Плэтт
Louise Platt
Киноафиша
Персоны
Луиз Плэтт
Луиз Плэтт
Louise Platt
Дата рождения
3 августа 1915
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
6 сентября 2003
Место рождения
Стамфорд, США
Популярные фильмы
6.6
Порождение севера
(1938)
6.2
Дилижанс
(1939)
Фильмография Луиз Плэтт
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1939
1938
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.2
Дилижанс
Stagecoach
мелодрама, боевик, драма, вестерн
1939, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.6
Порождение севера
Spawn of the North
боевик, комедия, драма
1938, США
Он уже не «мальчик», который выжил: Гарри Поттеру — 45 лет! На эти 6 вопросов о культовых фильмах ответит только фанат
Если бы Танос и Галактус сошлись в одном поединке, вселенная бы содрогнулась: но победит только один
Бесконечная история любви Джейми и Клэр подошла к концу: что уже известно о 8 сезоне сериала «Чужестранка»
В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание
После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти
Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга
Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё)
Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»
Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя
Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет
Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667