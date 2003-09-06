Луиз Плэтт

Он уже не «мальчик», который выжил: Гарри Поттеру — 45 лет! На эти 6 вопросов о культовых фильмах ответит только фанат

Если бы Танос и Галактус сошлись в одном поединке, вселенная бы содрогнулась: но победит только один

Бесконечная история любви Джейми и Клэр подошла к концу: что уже известно о 8 сезоне сериала «Чужестранка»

В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга

Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё)

Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»

Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя

Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет