Мария Чеботари
Maria Cebotari
Мария Чеботари
Maria Cebotari
Дата рождения
10 февраля 1910
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
9 июня 1949
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.0
История одной жизни (Джузеппе Верди)
(1938)
6.3
Чио-чио-сан
(1939)
Жанр
Все
Биография
Драма
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
1939
1938
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.3
Чио-чио-сан
Il sogno di Butterfly
мюзикл, драма, мелодрама
1939, Италия / Германия
7
История одной жизни (Джузеппе Верди)
Giuseppe Verdi
мюзикл, биография
1938, Италия
