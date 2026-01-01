Оповещения от Киноафиши
Маурицио Никетти Maurizio Nichetti
Киноафиша Персоны Маурицио Никетти

Маурицио Никетти

Maurizio Nichetti

Дата рождения
8 мая 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Фантастический герой, Актер озвучки

Популярные фильмы

Похитители мыла 7.2
Похитители мыла (1989)
Не очень весело 6.9
Не очень весело (1977)

Фильмография Маурицио Никетти

Жанр
Год
Похитители мыла 7.2
Похитители мыла Ladri di saponette
комедия 1989, Италия
Не очень весело 6.9
Не очень весело Allegro non troppo
мюзикл, фантастика, комедия, анимация 1977, Италия
