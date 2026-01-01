Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Маурицио Никетти
Maurizio Nichetti
Маурицио Никетти
Maurizio Nichetti
Дата рождения
8 мая 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Фантастический герой, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.2
Похитители мыла
(1989)
6.9
Не очень весело
(1977)
Фильмография Маурицио Никетти
Жанр
Все
Анимация
Комедия
Мюзикл
Фантастика
Год
Все
1989
1977
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
1
Сценарист
2
Актер
2
7.2
Похитители мыла
Ladri di saponette
комедия
1989, Италия
6.9
Не очень весело
Allegro non troppo
мюзикл, фантастика, комедия, анимация
1977, Италия
