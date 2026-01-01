Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маню Чао
Manu Chao
Киноафиша
Персоны
Маню Чао
Маню Чао
Manu Chao
Дата рождения
21 июня 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Париж, Франция
Популярные фильмы
7.0
Марадона
(2006)
6.9
Гоголь Борделло Нон-Стоп
(2008)
Фильмография Маню Чао
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2008
2006
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.9
Гоголь Борделло Нон-Стоп
Gogol Bordello Non-Stop
документальный
2008, США
7
Марадона
Maradona
документальный
2006, Испания / Франция
Смотреть трейлер
