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Нанако Мацусима
Nanako Matsushima
Киноафиша
Персоны
Нанако Мацусима
Нанако Мацусима
Nanako Matsushima
Дата рождения
13 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.9
Воспоминания о Марни
(2014)
7.3
Звонок
(1997)
6.2
Соломенный щит
(2013)
Фильмография Нанако Мацусима
5.7
Великая война ёкаев: Хранители
Yokai Daisenso Gâdianzu
приключения, семейный, фэнтези
2021, Япония
7.9
Воспоминания о Марни
Omoide no Mânî
аниме , драма, фэнтези
2014, Япония
6.2
Соломенный щит
Wara no tate
триллер
2013, Япония
7.3
Звонок
Ringu
ужасы, триллер, фэнтези
1997, Япония
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