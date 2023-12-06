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Эмманюэль Дебевер
Emmanuelle Debever
Киноафиша
Персоны
Эмманюэль Дебевер
Эмманюэль Дебевер
Emmanuelle Debever
Дата рождения
8 августа 1963
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
6 декабря 2023
Место рождения
Марсель, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Дантон
(1983)
7.0
Жестокая игра
(1983)
Фильмография Эмманюэль Дебевер
7.3
Дантон
Danton
драма, биография
1983, Франция / Польша / ФРГ
7
Жестокая игра
Un jeu brutal
драма
1983, Франция
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