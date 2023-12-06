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Эмманюэль Дебевер Emmanuelle Debever
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Эмманюэль Дебевер

Emmanuelle Debever

Дата рождения
8 августа 1963
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
6 декабря 2023
Место рождения
Марсель, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Дантон 7.3
Дантон (1983)
Жестокая игра 7.0
Жестокая игра (1983)

Фильмография Эмманюэль Дебевер

Дантон 7.3
Дантон Danton
драма, биография 1983, Франция / Польша / ФРГ
Жестокая игра 7
Жестокая игра Un jeu brutal
драма 1983, Франция
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