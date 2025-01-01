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Карл Джон
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Карл Джон
Карл Джон
Дата рождения
24 марта 1905
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
22 декабря 1977
Карьера
Актер, Режиссер
Популярные фильмы
8.0
Колдун
(1977)
7.0
Потерянный
(1951)
Фильмография Карл Джон
Жанр
Все
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
1977
1951
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
8
Колдун
Sorcerer
триллер, приключения, драма
1977, США
Смотреть трейлер
7
Потерянный
Der Verlorene
криминал, драма, триллер
1951, ФРГ
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