Мария Дювал

В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ

Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ

Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе