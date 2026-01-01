Оповещения от Киноафиши
Мерви Такатало Mervi Takatalo
Киноафиша Персоны Мерви Такатало

Мерви Такатало

Mervi Takatalo

Дата рождения
1 сентября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Молодые боги 4.9
Молодые боги (2003)

Фильмография Мерви Такатало

Жанр
Год
Молодые боги 4.9
Молодые боги Hymypoika
драма 2003, Финляндия
