О персоне
Фильмография
Мерви Такатало
Mervi Takatalo
Киноафиша
Персоны
Мерви Такатало
Мерви Такатало
Mervi Takatalo
Дата рождения
1 сентября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
4.9
Молодые боги
(2003)
Фильмография Мерви Такатало
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2003
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
4.9
Молодые боги
Hymypoika
драма
2003, Финляндия
