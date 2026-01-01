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Фильмография
Кэти Джарвис
Katie Jarvis
Киноафиша
Персоны
Кэти Джарвис
Кэти Джарвис
Katie Jarvis
Дата рождения
22 июня 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Дартфорд, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Кэти Джарвис
Родилась 22 июня 1991 года. Дагенхэм, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.3
Аквариум
(2009)
Фильмография Кэти Джарвис
7.3
Аквариум
Fish Tank
драма
2009, Великобритания
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