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Киноафиша Новости Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм получила роль в «Миссии: невыполнима 8»

Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм получила роль в «Миссии: невыполнима 8»

13 марта 2023 13:35
Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм получила роль в «Миссии: невыполнима 8»

Режиссер Кристофер МакКуорри показал кадр с актрисой.

В актерском составе восьмой части «Миссии: невыполнима» произошло очередное пополнение. К команде масштабного блокбастера с Томом Крузом присоединилась Ханна Уэддингхэм, известная по роли владелицы футбольного клуба Ребекки Уэлтон в сериале Apple TV+ «Тед Лассо». Новостью о привлечении Уэддингхэм в своих соцсетях поделился режиссер картины Кристофер МакКуорри, подкрепив сообщение соответствующим фото.

Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм получила роль в «Миссии: невыполнима 8»

Сюжет «Миссии: невыполнима 8» пока держится в секрете, но он будет напрямую связан с седьмым фильмом, который стартует в кинотеатрах 14 июля этого года. Следующая глава шпионской саги получила подзаголовок «Смертельная расплата. Часть 1». В ней Итан Хант и его команда столкнутся с грозным противником в исполнении Эсайи Моралеса.

Вместе с Крузом и Уэддингхэм в актерский состав восьмого фильма входят Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Ребекка Фергюсон, Ник Офферман, Ванесса Кирби, Джанет Мактир, Холт Маккэллани, Винг Реймз, Шей Уигэм, Чарльз Парнелл, Генри Черни и Мариэла Гаррига.

В начале марта сообщалось, что Круз снимается у берегов Италии в эпизоде на американском авианосце, но где сейчас проходит производство, неизвестно. Премьера «Миссии: невыполнима 8» намечена на 28 июня 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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