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Киноафиша Новости Звезда «Минари» и «Пылающего» Стивен Ян получил роль в фильме Marvel «Громовержцы»

Звезда «Минари» и «Пылающего» Стивен Ян получил роль в фильме Marvel «Громовержцы»

27 февраля 2023 15:32
Звезда «Минари» и «Пылающего» Стивен Ян получил роль в фильме Marvel «Громовержцы»

Персонаж актера может появиться и в других проектах MCU.

В актерском составе «Громовержцев» произошло очередное пополнение. По данным Deadline, к касту супергеройского блокбастера Marvel Studios присоединился Стивен Ян, известный по драмам «Минари», «Пылающий» и сериалу «Ходячие мертвецы». Кого именно он сыграет, пока неизвестно, но инсайдеры сообщают, что актер получил важную роль. Не исключено, что он будет задействован и в других проектах в рамках киновселенной Marvel.

Официального синопсиса у «Громовержцев» пока нет, однако известно, что это будет фильм о приключении отряда антигероев под управлением Баки Барнса. Вместе с Зимним Солдатом в команду войдут Елена Белова, Красный Страж, СШАгент, Призрак, Таскмастер и Аллегра де Фонтейн.

В основной актерский состав вошли Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уайатт Расселл, Ханна Джон-Кэймен, Ольга Куриленко, Джулия Луис-Дрейфус и Айо Эдебири. Режиссером выступит Джейк Шрейер («Новый вишневый вкус»). Сценарий написал автор «Черной Вдовы» Эрик Пирсон. Предполагается, что в стилистическом плане картина будет напоминать экшен со Скарлетт Йоханссон.

По предварительным данным, съемки «Громовержцев» стартуют в июне. Премьера состоится 26 июля 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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