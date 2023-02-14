Звезда «Короны» Эмма Коррин получила роль в фильме Роберта Эггерса «Носферату»

В актерском составе ремейка «Носферату», которым занимается создатель «Ведьмы», «Маяка» и «Варяга» Роберт Эггерс, произошло еще одно примечательное пополнение. По данным Deadline, к исполнительскому ансамблю проекта присоединилась звезда четвертого сезона «Короны» Эмма Коррин. Какая роль отведена артистке в переосмыслении черно-белой классики, пока не уточняется, но вместе с ней в фильме снимутся Лили-Роуз Депп («Кумир»), Билл Скарсгард («Варвар»), Николас Холт («Великая») и Уиллем Дефо («Тень вампира»).

Действие развернется в Германии XIX века, а в центре сюжета окажется молодая красивая девушка (Депп), оказавшаяся в большой беде. Главная героиня привлекает к себе внимание древнего трансильванского вампира (Скарсгард), так что голодный кровосос становится всецело одержимым ею. Для барышни это оборачивается чередой пугающих наваждений.

Эггерс выступает режиссером и автором сценария «Носферату», а к съемкам он планирует приступить в марте этого года. Прокатом предстоящей ленты займется киностудия Focus Features. Дату релиза пока не установлена. Коррин в этом году можно будет увидеть в многосерийном детективе FX «Ретрит».