Зрелищный, шокирующий, громоздкий: появились первые отзывы о «Форсаже 10»

Накануне в Риме состоялась мировая премьера «Форсажа 10», после чего в соцсетях появились первые отзывы критиков. Зарубежная пресса называет картину невероятно эффектной и максимально зрелищной, однако без традиционных излишеств не обошлось. Поскольку в фильме очень много событий, некоторым он показался громоздким. Что касается плюсов, то все единогласно хвалят Джейсона Момоа в образе главного злодея. Еще один важный момент — в конце фильма происходит шокирующий сюжетный поворот, сравнимый с кульминацией «Мстителей: Война бесконечности».

Ниже приведена подборка коротких отзывов:

Кирстен Акуна, Insider:

«Это дикий, безостановочный, захватывающий дух приключенческий экшен, финал которого однозначно является самым шокирующим во франшизе. Не идеально (концовка может разделить фанатов на два лагеря), но фильм покорил меня, и я жажду нового просмотра. Студия Universal пытается сделать свою версию «Войны бесконечности».

Саймон Томпсон, Forbes:

«Форсаж 10» всецело принадлежит Джейсону Момоа и его декадентскому антагонисту Данте Рейесу. Он жесткий и яркий, а его пестрое обличие добавляет франшизе остроты и освежает ее черным юмором. Что до остального — абсурд и неуклюжие метания, но все это развлекает».

Джозеф Декельмайер, Screen Rant:

«Форсаж 10» — это чрезвычайно лихое приключение. Шквал визуального пиршества и действительно невероятные трюки с рядом неподдающихся логике моментов, которые стали для франшизы привычными, но то, что Джейсон Момоа привнес в качестве антагониста — это волшебство! Он источает харизму».

Лиам Кроули, Comic Book:

«Форсаж 10» совершенно нелеп (этим он мне и нравится). Бодрость экшен-сцен заставила мое лицо болеть, поскольку я все время улыбался. Момоа весельчак. Он вершина этого ансамбля. Кинематографическая красота в наличии. Истинный ли это летний блокбастер? Да, черт возьми! Эта лента создана для просмотра на большом экране с ведром попкорна».

Эрик Айзенберг, Cinema Blend:

«Форсаж 10» возвращает серию в нужное русло, и причина номер один — Джейсон Момоа, сделавший Данте своеобразной «форсажной» версией Джокера. Он жизнерадостный психопат, и это восхитительно. В сравнении с историями, из-за которых «Форсаж 8» и «Форсаж 9» выглядят блекло, это настоящая победа».

Широкий релиз «Форсажа 10» намечен на 19 мая.