Закари Ливай высказался о будущем Шазама в обновленной киновселенной DC

Актер согласен играть своего героя во всех проектах Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

После того как Warner Bros. Discovery назначили Джеймса Ганна и Питера Сафрана руководителями киновселенной DC, новые лидеры принял ряд тяжелых решений: от отмены «Чудо-женщины 3» Пэтти Дженкинс до отказа от услуг Генри Кавилла в роли Супермена.

Действия Ганна и Сафрана разделили фанатское сообщество на два лагеря, но на протяжении всего этого периода руководителей DC Studios всячески поддерживал исполнитель роли Шазама Закари Ливай. Накануне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера «Шазама! Ярость богов». Беседуя с репортером Deadline, актер попытался деликатно высказаться о своем будущем в обновленной киновселенной:

«Все зависит от желания аудитории. Мы сняли отличный фильм, я действительно горжусь сиквелом и надеюсь, что все пойдут на него в кинотеатры, а потом расскажут о нем своим друзьям и родственникам. Единственное, что в моих силах — полностью выкладываться и играть Шазама наилучшим образом. Поверьте мне, куда бы они не позвали меня играть Шазама, я всегда отвечу согласием».

Ранее Ганн и Сафран говорили, что не собираются проводить полную перезагрузку каста франшизы. В будущих проектах к своим ролям могут вернуться Ливай, Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен) и Эзра Миллер (Флэш).

«Шазам! Ярость богов» стартует в прокате 17 марта. За первые дни в прокате США ленте прогнозируют $35 млн, а по миру — $85 млн. Бюджет фильма оценивается в $125 млн.