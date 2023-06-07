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Киноафиша Новости Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

7 июня 2023 13:50
Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Также появились свежие кадры.

Журнал Vanity Fair опубликовал подборку эксклюзивных кадров из научно-фантастического блокбастера Зака Снайдера «Мятежная Луна», сопровожденную комментариями режиссера и его супруги. В частности, постановщик подтвердил свой амбициозный план на дилогию и заявил, что его картина выйдет в двух версиях — обычной подростковой и без купюр.

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Снайдер всегда славился тем, что снимает очень много материала, создавая почву для режиссерской версии. «Мятежная Луна» в этом плане не исключение. Снайдер намерен в полной мере реализовать свое видение:

«Этим фильмом сможет наслаждаться каждый. Полагаю, что моим поклонникам и людям, которые готовы к более глубокому и сложному погружению в этот мир, расширенная версия будет интересна».

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Концепция картины родилась из идеи Снайдера снять свой фильм по «Звездным войнам». Тогда он только закончил «Человека из стали» и узнал, что в Lucasfilm разрабатывают новую трилогию про джедаев. После встречи с представителями компании кинематографист решил сосредоточиться на вселенной DC, но о своей задумке он не забыл. Закончив с супергероями, он подписал многолетний контракт с Netflix, где и продвинул идею «Мятежной Луны». У режиссера уже был на руках готовый 172-страничный сценарий, так что уместить эту историю в один фильм оказалось трудной задачей. Проект представляет собой масштабное приключенческое полотно со сложными персонажами. Снайдер считает, что сокращение этой истории приведет к потере ее очарования. По этой причине было решено, что наиболее подходящим форматом станет дилогия.

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

В центре сюжета предстоящего блокбастера окажется отважная женщина (София Бутелла), проживающая в мирной космической колонии. Когда на ее планету нападает злобный поработитель, она решает собрать команду смельчаков, способную дать захватчикам отпор.

Премьера «Мятежной Луны» состоится на Netflix 22 декабря.

Фото: Netlix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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