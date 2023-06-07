Зак Снайдер пообещал расширенную версию «Мятежной Луны» для взрослой аудитории

Журнал Vanity Fair опубликовал подборку эксклюзивных кадров из научно-фантастического блокбастера Зака Снайдера «Мятежная Луна», сопровожденную комментариями режиссера и его супруги. В частности, постановщик подтвердил свой амбициозный план на дилогию и заявил, что его картина выйдет в двух версиях — обычной подростковой и без купюр.

Снайдер всегда славился тем, что снимает очень много материала, создавая почву для режиссерской версии. «Мятежная Луна» в этом плане не исключение. Снайдер намерен в полной мере реализовать свое видение:

«Этим фильмом сможет наслаждаться каждый. Полагаю, что моим поклонникам и людям, которые готовы к более глубокому и сложному погружению в этот мир, расширенная версия будет интересна».

Концепция картины родилась из идеи Снайдера снять свой фильм по «Звездным войнам». Тогда он только закончил «Человека из стали» и узнал, что в Lucasfilm разрабатывают новую трилогию про джедаев. После встречи с представителями компании кинематографист решил сосредоточиться на вселенной DC, но о своей задумке он не забыл. Закончив с супергероями, он подписал многолетний контракт с Netflix, где и продвинул идею «Мятежной Луны». У режиссера уже был на руках готовый 172-страничный сценарий, так что уместить эту историю в один фильм оказалось трудной задачей. Проект представляет собой масштабное приключенческое полотно со сложными персонажами. Снайдер считает, что сокращение этой истории приведет к потере ее очарования. По этой причине было решено, что наиболее подходящим форматом станет дилогия.

В центре сюжета предстоящего блокбастера окажется отважная женщина (София Бутелла), проживающая в мирной космической колонии. Когда на ее планету нападает злобный поработитель, она решает собрать команду смельчаков, способную дать захватчикам отпор.

Премьера «Мятежной Луны» состоится на Netflix 22 декабря.