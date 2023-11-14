Юлия Александрова предлагает убить Константина Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил полноценный трейлер драмеди «Кеша должен умереть» о группе женщин, которые замышляют убить своего общего любовника-обманщика. Ведущие роли в сериале исполнили Константин Богомолов, Юлия Снигирь, Юлия Александрова, Александра Ребенок и Василиса Перелыгина.

Иннокентий Мельников (Богомолов) — успешный архитектор, который не может жить без женского внимания. Он уже трижды женился, но не прерывает отношений со своими бывшими супругами. Его первая возлюбленная Лена (Ребенок) теперь является его деловой партнершей и доверенным лицом. Параллельно Кеша время от времени продолжает видеться со своей второй экс-женой Юлей (Александрова), которая работает актрисой. В то же время Кеша состоит в браке с домохозяйкой Варей (Снигирь).

В трейлере показано, что женщины восстают против Кеши после того, как он заводит новую пассию в лице 19-летней Аллы (Перелыгина). Тогда Лена, Юля, и Варя решают убить Кешу, чтобы «искоренить изначальную причину того ада», в котором они оказались. Юля также в шутку предлагает убить заодно властную мать Кеши.

Богомолов не только сыграл Кешу, но также выступил режиссером сериала. Сценарий написала Анна Козлова.