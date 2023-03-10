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Киноафиша Новости Вышел трейлер мини-сериала «Последнее, что он сказал мне» с Дженнифер Гарнер и Энгаури Райс

Вышел трейлер мини-сериала «Последнее, что он сказал мне» с Дженнифер Гарнер и Энгаури Райс

10 марта 2023 14:31
Вышел трейлер мини-сериала «Последнее, что он сказал мне» с Дженнифер Гарнер и Энгаури Райс

Экранизация одноименного бестселлера Лоры Дэйв.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер мини-сериала «Последнее, что он сказал мне» (The Last Thing He Told Me), основного на одноименном книжном бестселлере американской писательницы Лоры Дэйв.

Главные роли в шоу сыграли Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»), Энгаури Райс («Человек-Паук: Вдали от дома»), Дженнифер Гарнер («Поймай меня, если сможешь»), Аиша Тайлер («Бойтесь ходячих мертвецов») и Августо Агилера («Снегопад»).

Сериал повествует о Ханне (Гарнер), чей муж Оуэн (Костер-Вальдау) по необъяснимым причинам бесследно исчез, оставив женщине загадочную записку с просьбой защитить ее падчерицу Бэйли (Райс). Стремясь узнать правду о судьбе Оуэна, Ханна и Бэйли объединяют силы и начинают погружаться в мрачное прошлое человека, которого, как им казалось, они так хорошо знали.

В режиссерскую команду сериала, полностью состоящую из женщин, входят Оливия Ньюман («Там, где раки поют»), Дениз Гамзе Эргювен («Перри Мейсон»), Дэйзи фон Шерлер Майер («Изобретая Анну») и Лайла Нойгебауер («Сексуальная жизнь студенток»). Сценарий мини-сериала написала сама Дэйв вместе с лауреатом «Оскара» Джошем Сингером («В центре внимания»). Исполнительными продюсерами шоу выступают Риз Уизерспун («Утреннее шоу») и Лорен Леви («Большая маленькая ложь»).

Премьера «Последнее, что он сказал мне» состоится на Apple TV+ 14 апреля.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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