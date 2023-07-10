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Киноафиша Новости Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1»

Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1»

10 июля 2023 17:01
Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1»

Новая части экшен-франшизы, получившая 99% «свежести» на Rotten Tomatoes, выйдет в мировой прокат уже послезавтра.

Студия Paramount Pictures представила финальный трейлер шпионского блокбастера «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1».

В новой части знаменитой экшен-франшизы Итану Ханту (Том Круз) и его команде приходится столкнуться с самым могущественным из врагов, с которыми им приходилось иметь дело, — вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом Сущностью, способным проникнуть в любое устройство на всей планете. Пытаясь обезвредить программу прежде, чем она нанесет непоправимый вред человечеству, агентам приходится вступить в бой с боевиками таинственной организации Сообщество, стремящейся подчинить себе Сущность. Ситуация усугубляется, когда в операцию Ханта вмешивается профессиональная карманница Грейс (Хейли Этвелл), даже не подозревающая о том, насколько опасна игра, частью которой она стала.

Новый ролик обещает, что зрителей ждет незабываемые приключения и множество захватывающих экшен-сцен. Также в трейлере отмечается, что картина получила высочайшие оценки от критиков и была удостоена 99% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Постановщиком ленты выступил Кристофер Маккуорри, работавший над двумя предыдущими частями серии «Миссия: невыполнима».

Премьера «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» состоится послезавтра, 12 июля.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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