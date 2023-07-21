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Киноафиша Новости Выход «Дюны 2» может быть отложен до 2024 года

Выход «Дюны 2» может быть отложен до 2024 года

21 июля 2023 12:42
Выход «Дюны 2» может быть отложен до 2024 года

«Аквамену 2» и мюзиклу «Цвет лиловый» также грозит перенос.

Согласно Variety, студия Warner Bros. рассматривает возможность отложить дату премьеры фантастического блокбастера Дени Вильнева «Дюна 2» на 2024 год. В настоящее время официальным днем выхода фильма значится 3 ноября 2023 года. Причиной потенциального переноса может послужить продолжающаяся забастовка голливудских профсоюзов сценаристов и актеров.

По данным инсайдеров, Warner Bros. работает над «Дюной 2» в сотрудничестве с Legendary Entertainment, а потому двум компаниям еще предстоит согласовать новую дату выхода. Вместе с тем другой источник сообщил, что Warner все еще планирует выпустить ленту 3 ноября, а официальных обсуждений переноса пока не было. Отмечается, что забастовка может привести к непредсказуемым последствиям.

Те же инсайдеры заявляют, что, помимо «Дюны 2», Warner Bros. может отложить выход супергеройского фильма «Аквамен и потерянное царство» и мюзикла «Цвет лиловый», премьеры которых на данный момент назначены на 20 и 25 декабря соответственно. Если эти сведения правдивы, то, судя по всему, студия не рассчитывает, что забастовка гильдий завершится к середине осени.

Представители Warner Bros. и Legendary Entertainment отказались комментировать эту информацию.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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