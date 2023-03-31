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Киноафиша Новости «Вы будете тронуты»: вышел новый проморолик фильма Гая Ричи «Переводчик»

«Вы будете тронуты»: вышел новый проморолик фильма Гая Ричи «Переводчик»

31 марта 2023 15:42
«Вы будете тронуты»: вышел новый проморолик фильма Гая Ричи «Переводчик»

Джейк Джилленхол общает эмоциональную историю о человеческих взаимоотношениях.

В сети появился свежий проморолик военного боевика Гая Ричи «Переводчик», в котором режиссер и центральные звезды делятся своими впечатлениями от фильма. По словам исполнителя главной роли Джейка Джилленхола, картина представляет собой эмоциональную историю, которая точно не оставит зрителей равнодушными:

«Что с нами происходит, когда кто-то спасает нам жизнь? По сюжету, Джон и Ахмед попадают в чрезвычайные обстоятельства. Как и в любом качественном экшен-фильме, сердцем истории являются подлинные человеческие отношения. Думаю, что вы будете тронуты».

В центре сюжета окажется сержант Джон Кинли (Джилленхол), проходящий последний срок службы в Афганистане. Во время очередной вылазки с отрядом он и его боевые товарищи попадают в засаду. Джон получает ранение, но ему удается выжить благодаря военному переводчику Ахмеду (Дар Салим), принятому в команду незадолго до этого. Ахмед буквально на себе вытаскивает протагониста из горячей точки, а когда Джон возвращается на родину, ему сообщают, что его спасителю отказали во въезде в США. Из-за помощи американцу семья Ахмеда и он сам становятся объектом охоты талибов. Чувствуя вину за друга, Джон решает в одиночку помочь своему спасителю и таким образом вернуть моральный долг. Приспосабливаясь и пользуясь тем, что есть, Джон окунается в самое пекло, где его хочет убить целая армия террористов.

Российский релиз «Переводчика» намечен на 20 мая. Позже фильм станет доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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