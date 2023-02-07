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Киноафиша Новости Вуди Харрельсон и Оливия Колман снимутся в экранизации бродвейского мюзикла по песням Боба Дилана

Вуди Харрельсон и Оливия Колман снимутся в экранизации бродвейского мюзикла по песням Боба Дилана

7 февраля 2023 13:27
Вуди Харрельсон и Оливия Колман снимутся в экранизации бродвейского мюзикла по песням Боба Дилана

В разработке фильма принимают участие создатели «Банши Инишерина» и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури».

Как передает Deadline, Хлоя Бейли («Игра в иллюзию»), Тосин Коул («Доктор Кто»), Оливия Колман («Фаворитка») и Вуди Харрельсон («Треугольник печали») присоединились к актерскому составу фильма Girl From the North Country («Девушка из северной страны»). Картина станет экранизацией одноименного бродвейского мюзикла, вдохновленного песнями лауреата Нобелевской премии Боба Дилана и удостоенного престижной театральной награды «Тони».

Оригинальная постановка представляет собой сценическое переосмысление двадцати важнейших песен Дилана, включая такие хиты, как Forever Young, All Along the Watchtower, Hurricane, Slow Train Coming, Make You Feel My Love и Like a Rolling Stone. Действие разворачивается в 1934 году неподалеку от города Дулут, штат Миннесота, в эпоху Великой депрессии. Главные герои — группа своенравных путешественников, чьи судьбы пересекаются в гостевом доме. Жизнь владельца заведения Ника Лейна (Харрельсон) все больше катится под откос. Его жена Элизабет (Колман) страдает слабоумием. Банк накладывает арест на их дом. Приемная дочь Ника Марианна (Бейли), скрывает от него некий секрет. Однажды в гостевой дом попадает сбежавший каторжник Джо Скотт (Коул), который ищет убежище от служителей закона. Между Марианной и Джо вспыхивают чувства, навсегда меняющие жизни всех героев.

Режиссером и сценаристом экранизации выступает драматург Конор Макферсон, автор оригинальной бродвейской постановки. Продюсерами проекта выступают Грэм Бродбент и Питер Чернин, чья компания Blueprint Pictures подарила миру такие фильмы, как «Банши Инишерина» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Дата выхода Girl From the North Country пока неизвестна.

Фото: Getty/William Henry Thompson/Chris Baker/Netflix/Wayne Maser
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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