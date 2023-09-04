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Киноафиша Новости Вуди Аллен сожалеет, что за свою кинокарьеру так и не снял шедевр

Вуди Аллен сожалеет, что за свою кинокарьеру так и не снял шедевр

4 сентября 2023 15:13
Вуди Аллен сожалеет, что за свою кинокарьеру так и не снял шедевр

Режиссер считает, что кто-то другой, располагая теми же ресурсами, мог бы создать 2-3 великие картины.

В сети появился фрагмент эксклюзивного интервью Вуди Аллена греческому журналу «К» в связи с премьерой на Венецианском кинофестивале его нового фильма «Великая ирония». Готовящийся к уходу из кино 87-летний режиссер критично высказался в адрес самого себя, признавшись:

«У меня были все преимущества. Я зарабатывал деньги, у меня была полная творческая свобода, так что я мог делать именно те фильмы, которые я хотел, один за другим. Я снял несколько хороших, но среди них нет ни одного шедевра. Поскольку мне не удалось создать шедевр, у меня ощущение, словно я подвел самого себя. Кто-то, у кого были бы такие же возможности, что у меня, мог бы произвести два или три шедевра».

В качестве режиссера Аллен снял за свою долгую карьеру 50 фильмов. В их числе такие знаменитые картины, как «Энни Холл» (1977), «Зелиг» (1983), «Манхэттен» (1979), «Любовь и смерть» (1975), «Ханна и ее сестры» (1986). При этом стоит признать, что последние его фильмы далеки от статуса большого искусства.

Отметим, что «Великая ирония» выйдет в официальный российский прокат 28 сентября. Будучи изгнанным из Голливуда из-за сексуального скандала, Аллен снял этот фильм во Франции с местными актерами.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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