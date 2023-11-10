Военный пилот Остин Батлер воюет с нацистами в эстетском трейлере сериала «Властелины воздуха»

Стрим-сервис Apple TV+ представил трейлер девятисерийной военной драмы «Властелины воздуха» о членах военно-воздушных сил, которые в ходе Второй мировой войны сражаются против нацистской Германии. Главные роли исполнили Остин Батлер («Элвис») и Барри Кеоган («Банши Инишерина»). Они воплотили пилотов-бомбардировщиков майора Гейла Кливена и лейтенанта Кертиса Биддика соответственно.

В начале ролика персонаж Батлера вместе со своими боевыми товарищами наблюдает за разворачивающимся вдалеке воздушном сражении. Ночное небо, окутанное облаками, озаряется вспышками выстрелов и взрывов. Кливен говорит: «Когда смотришь на это и не обращаешь внимание на то, что на самом деле происходит, видишь красоту». Эта сцена задает тон всему трейлеру. В ролике великолепные кадры с небесными пейзажами и самолетами перемежаются с изображением солдат и ожесточенных боев.

Согласно официальному описанию, в сериале акцент будет сделан на ощущении братства, которое возникает между летчиками, вынужденными из раза в раз рисковать своими жизнями во время войны.

«Властелины воздуха» являются новым продюсерским проектом Стивена Спилберга, Тома Хэнкса и Гари Гетцмана. Ранее эта творческая команда выпустила два других драматических сериала о Второй мировой войне — «Братья по оружию» (2001) и «Тихий океан» (2010).

Первые два эпизода «Властелинов воздуха» выйдут 26 января 2025 года. Финальная серия станет доступна 15 марта.